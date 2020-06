Warner promet des annonces liées à DC (Batman) en août

Cela fait un moment qu'il se sait que Warner Bros. Games prépare un certain nombre d'annonces de jeux. Certaines de celles-ci concernent les licences DC et il faut croire que ces dernières ne seront pas faites en même temps que les autres. Faute d'E3 et de Comic-Con, DC a en effet décidé de tenir son propre événement virtuel en ligne cet été.

À lire aussi : Warner Bros. Games Montréal confirme travailler sur un jeu DC

DC vient d'annoncer la tenue le 22 août prochain du DC FanDome, un événement virtuel de 24h dédié à tout ce qui touche à l'univers des super héros DC. Au cours de cette manifestation en ligne, la filiale de Warner Bros. promet des conférences, des programmes spéciaux ou encore des annonces liées aussi bien aux films, qu'aux séries télé ou encore aux jeux vidéo DC. Le tout, disponible en français.

Pour tous ces médias, DC parle d'images inédites, d'interventions des acteurs et créateurs ou encore d'images des coulisses. Malheureusement pour les personnes intéressées par les jeux vidéo tirés des licences DC comme Batman, Superman, etc., le géant américain n'a pas encore expliqué ce qui concernera spécifiquement les adaptations vidéoludiques.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il est simplement possible de spéculer sur la teneur de ces annonces. Il ne serait en tout cas pas surprenant que le Batman de Warner Montréal soit enfin dévoilé au cours de cet événement. Il ne peut pas non plus être exclu que Rocksteady montre lui aussi le titre sur lequel il travaille depuis des années. À moins d'une fuite ou d'une présence dans un événement constructeur, il faudra désormais attendre la fin du mois d'août pour découvrir de quoi il retourne réellement.

La diffusion du DC FanDome débutera le 22 août prochain à 19h heure de Paris. Le planning détaillé des réjouissances n'a pas encore été communiqué.

Qu'attendez-vous de cet événement ? Suivrez-vous la chose en direct ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.