Nintendo : LEGO dévoile toute sa collection de jouets Super Mario... et son prix

Lorsque LEGO et Nintendo ont dévoilé les premiers sets de figurines et accessoires LEGO Super Mario plus tôt cette année, il a tout de suite été indiqué que d'autres jouets viendraient par la suite se greffer sur cette offre. On en sait désormais un peu plus à ce sujet.

À voir aussi : The Last of Us Part II : Le story trailer devient super génial grâce aux LEGO

LEGO vient de dévoiler l'intégralité de sa gamme Super Mario. En plus des sets déjà présentés il y a plusieurs mois, le fabricant de jouets vient de montrer les personnages, décors et autres costumes qui pourront être achetés à partir du 1er août prochain. Au total, ce sont 16 sets qui seront mis en vente.

En plus de Mario, divers ennemis (Bowser, Roi Boo, etc.) et alliés (Yoshi, Toad, etc.) seront proposés aux joueurs et collectionneurs afin qu'ils créent leurs propres "niveaux." Et comme le rappelle la vidéo ci-dessus, une certaine interactivité sera permise grâce à une application officielle et l'électronique embarquée sur la figurine de Mario par exemple. Voici l'intégralité des sets prochainement commercialisés, accompagnés de leur prix :

Pack de démarrage

71360 - LEGO Super Mario Pack de Démarrage Les Aventures de Mario (59,99 EUR)

Les Ensembles d'extension

71362 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La forteresse de la Plante Piranha (49,99 EUR)

71363 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension Désert de Pokey (19,99 EUR)

71364 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La forteresse de lave de Whomp (19,99 EUR)

71365 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La balance de la Plante Piranha (29,99 EUR)

71366 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension Barrage de Bill Bourrins (29,99 EUR)

71367 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La maison de Mario et Yoshi (29,99 EUR)

71368 - LEGO® Super Mario Ensemble d'Extension La chasse au trésor de Toad (69,99 EUR)

71369 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La bataille du château de Bowser (99,99 EUR)

71376 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension La chute de Thwomp (39,99 EUR - disponible uniquement chez certains distributeurs)

71377 - LEGO Super Mario Ensemble d'Extension Le jardin hanté du Roi Boo (49,99 EUR- disponible uniquement chez certains distributeurs)

Les Costumes

71370 - LEGO Super Mario Costume Mario de feu (9,99 EUR)

71371 - LEGO Super Mario Costume de Mario hélice (9,99 EUR)

71372 - LEGO Super Mario Costume de Mario chat (9,99 EUR)

71373 - LEGO Super Mario Costume de Mario ouvrier (9,99 EUR)

Le Pack de personnage

71361 - LEGO Super Mario Pack surprise de personnage (3,99 EUR)

Les personnes qui souhaiteront se procurer l'intégralité de la collection devront donc débourser environ 550 euros.

Que pensez-vous de cette collection et de son concept ? Comptez-vous vous procurer certains sets ? Si oui, lesquels ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.