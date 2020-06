The Last of Us Part II : Découvrez-le en LIVE (SANS SPOILER) et posez-nous vos questions jeudi à 14H00

Il y a sept ans sortait The Last of Us, rapidement érigé comme des plus grands jeux de la génération PS3 et de tous les temps. Sa suite arrive ce vendredi 19 juin, et après vous avoir fait part de notre avis (TEST de The Last of Us Part II : L'époustouflante synthèse d'une génération), nous allons vous en montrer un peu plus. Mais sans rien divulgâcher.

The Last of Us Part II est un jeu attendu à plus d'un titre. Parce que c'est Naughty Dog, qui a pris un abonnement aux hits. Parce qu'il s'agit de la suite des aventures de Joel et Ellie, duo attachant s'il en est.

Et chez Gameblog, nous avons eu la chance de pouvoir le parcourir dans tous les sens, d'être choqué, surpris, époustouflé par sa narration et sa proposition ludique. Avant que vous ne compreniez manette en mains pourquoi il nous a marqués, nous vous proposons d'en découvrir une portion, en vous garantissant que vous ne serez pas spoilés.

Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi 18 juin à 14h00 tapantes sur la GAMEBLOG TV pour un nouvel aperçu de The Last of Us Part II EN DIRECT, pendant lequel le très survivant Thomas également à vos interrogations, dans les limites de ce qu'il convient de révéler.

