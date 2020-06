Scarlet Nexus tranche dans le vif dans une nouvelle vidéo

On l'avait découvert lors de l'Inside Xbox centré sur les jeux Xbox Series X. Scarlet Nexus, nouveau jeu d'action au style anime de Bandai Namco est revenu pour en montrer un peu plus durant l'IGN Summer of Gaming.

Un peu de cinématique et des extraits de gameplay qui s'enchaînent à toute vitesse. Voilà ce que la bande-annonce de Scarlet Nexus vous offre gentiment, sans vous prévenir au préalable qu'il y a un risque d'épilepsie.

Le protagoniste principal, Yuito Sumeragi, nouvelle recrue de l'Other Suppression Force, fait ici étalage de ses compétences de bretteur du futur et de ses pouvoirs psioniques, qui permettent de faire voler des objets face à des bestioles mutantes baptisées les Autres, qui se repaissent de cerveaux humains pour survivre et font planer l'effroi sur les rues de New Himuka. Et ils ont la dalle.

Scarlet Nexus est attendu sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC, à une date pour le moment inconnue.