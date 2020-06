PS5 : La qualité des jeux plus importante que l'exclusivité selon Jim Ryan (Sony)

La semaine dernière, Sony a enfin dévoilé la PlayStation 5 et ses premiers jeux. Les productions des studios First Party du constructeur japonais sont, de par leur qualité, généralement très attendues. Certaines d'entre elles, mais pas toutes, ont justement été montrées jeudi dernier. Sony a en effet misé sur la variété des expériences présentées.

À lire aussi : PS5 : Sony promet une console moins bruyante

Des suites de la diffusion de l'événement en ligne de présentation de la PS5 la semaine dernière, Jim Ryan a accordé une interview au site de la BBC. Questionné au sujet de l'importance des jeux exclusifs sur PS5, le président de Sony Interactive Entertainment a répondu que l'exclusivité en tant quel telle ne suffit pas :

Les jeux exclusifs sont évidemment un point de différence entre notre console et les autres.



Mais le critère de la qualité est vraiment celui que je mets en avant plus que nécessairement celui de l'exclusivité. Et quand je pense à nos Worldwide Studios, c'est vraiment la qualité du travail qu'ils produisent qui compte. Lorsque le journaliste de la BBC s'étonne du mélange entre blockbusters PlayStation et jeux d'envergure plus modeste montré pendant cet événement, Jim Ryan explique que Sony en a encore sous le coude :

Nous souhaitions présenter des jeux AAA qui faisaient la démonstration de la puissance de la machine. Mais certains de ces plus petits jeux utilisent de manière cool et innovante les nouvelles fonctionnalités de la console. Nous avons donc permis à l'émission de donner une idée de l'étendue de la variété des expériences de gameplay qui seront disponibles sur PlayStation 5. Et ce n'est que le début. Nous avons tellement plus de jeux en développement. Cette dernière phrase a de quoi mettre l'eau à la bouche des fans des consoles PlayStation. Malheureusement pour les curieux, Jim Ryan n'a pas indiqué quand Sony reprendra la parole pour communiquer à nouveau au sujet de la PS5 et de ses jeux.

Pour rappel, Sony prévoit un lancement mondial de la PS5 à la fin de cette année.