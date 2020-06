Fuser : Harmonix dévoile 15 nouveaux morceaux pour son jeu musical

Harmonix travaille en ce moment à un nouveau jeu musical fort ambitieux. Fuser nous laissera mélanger des dizaines et des dizaines de tubes pour mettre l'ambiance. Et on en connaît désormais quelques autres en plus de ceux déjà annoncés.

À voir aussi : PS5 : Le prochain jeu de Sony Santa Monica (God of War) aura une "narration complexe"

Les créateurs de Rock Band nous l'avaient dit dès le départ : Fuser permettra de faire mumuse avec pas moins de cent chansons d'interprètes, d'époques et de genres différents. Le nombre de combinaisons possibles s'annonce vertigineux.

Aujourd'hui, quinze hits de plus viennent s'ajouter à la playlist connue. C'est une fois encore très éclectique et on peut imaginer ce que cela va donner une fois que l'on deviendra un DJ virtuel :

Armin van Buuren - "Blah Blah Blah"

- "Blah Blah Blah" Brad Paisley - "Mud On The Tires"

- "Mud On The Tires" Cardi B - "Bodak Yellow"

- "Bodak Yellow" Carly Rae Jepsen - "Call Me Maybe" (!)

- "Call Me Maybe" (!) Coldplay - "Clocks"

- "Clocks" Dua Lipa - "Don't Start Now"

- "Don't Start Now" DMX - "X Gon' Give It to Ya"

- "X Gon' Give It to Ya" Grand Master Melle Mel - "The Message" (2012)

- "The Message" (2012) Jonas Brothers - "Sucker"

- "Sucker" Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - "Thrift Shop"

- "Thrift Shop" Nelly - "Hot In Herre"

- "Hot In Herre" Panic! At The Disco - "High Hopes"

- "High Hopes" Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer - "Give Me Everything"

- "Give Me Everything" Whitney Houston - "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)"

- "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" Zedd ft. Maren Morris & Grey - "The Middle"

On rappelle les titres déjà révélés, que nous avions d'ailleurs pris plaisir à mélanger lors de notre première prise en mains (On a joué à Fuser, le nouveau festin musical de Harmonix) :

50 Cent - "In Da Club"

"In Da Club" Billie Eilish - "bad guy"

"bad guy" Blue Öyster Cult - "(Don't Fear) The Reaper"

"(Don't Fear) The Reaper" The Chainsmokers ft. Daya - "Don't Let Me Down"

"Don't Let Me Down" The Clash - "Rock the Casbah"

"Rock the Casbah" Fatboy Slim - "The Rockafeller Skank"

"The Rockafeller Skank" Imagine Dragons - "Thunder"

"Thunder" J. Balvin & Willy William - "Mi Gente"

"Mi Gente" Lady Gaga - "Born This Way"

"Born This Way" Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

"Old Town Road (Remix)" Lizzo - "Good As Hell"

"Good As Hell" LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock - " Party Rock Anthem"

Party Rock Anthem" Migos - "Stir Fry"

"Stir Fry" Post Malone - "Better Now"

"Better Now" Smash Mouth - "All Star"

"All Star" Warren G & Nate Dogg - "Regulate"

Fuser est attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour cet automne.