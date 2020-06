EA Play Live 2020 : Le prochain jeu de Josef Fares (Brothers, A Way Out) y sera

Le réalisateur libano-suédois à la langue bien pendue et au majeur bien tendu va faire son retour sous les projecteurs. Il a indiqué que son nouveau projet allait se montrer en fin de semaine.

Que nous réserve le studio Hazelight après le surprenant A Way Out, paru en 2018 ? Eh bien nous le saurons très prochainement, comme l'a indiqué son fondateur, l'énergique Josef Fares, sur Twitter :

A short tease about the next game on #EAPlayLive 18 june. Don't miss it! - Josef Fares (@josef_fares) June 15, 2020

Un court teaser de notre prochain jeu lors de l'EA Play Live le 18 juin. Ne le manquez pas !

On ne sait strictement rien de cette nouvelle expérience hormis qu'elle sera centrée sur la coopération et qu'elle va "baiser nos méninges" et nous-mêmes toutes les trente minutes. Et que les séances d'enregistrement avaient l'air amusantes :

Can't wait to show what we are working on! Here is a teaser! pic.twitter.com/1tvvt54nq4 - Josef Fares (@josef_fares) December 3, 2019

Rendez-vous ce vendredi 19 juin à 1h00 du matin pour suivre l'EA Play Live 2020 et savoir de quoi il en retourne.