West of Dead a une date de sortie ferme en vidéo, et ceci est pour bientôt

West of Dead arrive fot bientôt sur consoles et PC. Ceci vient d'être dit à l'instant même par un incroyable communiqué de presse.

West of Dead, qui n'est autre qu'un Twin-Stick / Top Down Shooter comme on dit désormais, se déroule dans le Purgatoire, un lieu de fumée et d'obscurité, de péché et de damnation, de wendigos et de sorcières dans un monde étrange type Far West. Si si je vous assure, j'ai vérifié moi-même.

Et c'st le très colossal Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy tout ça) qui interprète le personnage principal de William Mason, un homme super décédé éveillé avec seulement le souvenir d'une silhouette en noir...

Ah oui au fait. West of Dead sortira donc le 18 juin prochain sur PC et Xbox One (via Game Pass également) ET en août prochain sur PS4 et Switch. Répondrez-vous à l'appel ? Bon, ok, j'être fatigué.