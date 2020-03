PS5 : Des infos officielles sur son architecture diffusées en LIVE maintenant !

Alors que Microsoft diffuse de plus en plus fréquemment des informations au sujet de sa Xbox Series X, les joueurs, journalistes et observateurs du monde entier se demandaient quand Sony allait répliquer. On sait désormais qu'une partie de cette réplique aura lieu demain.

À lire aussi : PS5 : Deux Silent Hill, dont le retour de Silent Hills, prévus ? La nouvelle rumeur

Article original du 17 mars 2020 : Sony vient de révéler sur le compte Twitter officiel de PlayStation que des informations officielles au sujet de la PlayStation 5 seront diffusées demain en fin d'après-midi.

En effet, le constructeur japonais vient d'annoncer que demain à 17h, heure de Paris, Mark Cerny, l'architecte principal de la PS5 proposera une "plongée" dans l'architecture de la console. Sony promet également d'expliquer en quoi cette dernière permettra de "modeler l'avenir des jeux vidéo." À noter que Sony a précisé que cette présentation était initialement prévue pour la GDC 2020.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5's system architecture and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv