Project Maverick : Un mystérieux jeu Star Wars en fuite sur le PlayStation Network [MAJ]

Une bonne nouvelle pour de nombreux fans ? En tout cas, un nouveau jeu intitulé Star Wars : Project Maverick a été en tout cas ajouté au PlayStation Store européen

[Mise à jour du 5 mars : D'après Gematsu, le code de la page en question inclut le mot "bêta" ce qui indique qu'il s'agirait d'une version de test. De plus la page confirme également du multijoueur dans Project Maverick. Enfin, on apprend aussi qu'il ne s'agit pas d'un jeu VR. Suite à cela le très informé journaliste Jason Schreier (de Kotaku) a confirmé sur Twitter que Project Maverick est en fait le fameux projet Star Wars de Motive Studios. Wait and See.]

Les rumeurs sur les jeux Star Wars ce n'est pas ce qui manque. Pour autant, ce mystérieux Project Maverick ne faisait jusqu'alors pas partie des fuites. Et encore moins des annonces. Maverick signifiant notamment franc-tireur, pouvons-nous espérer un jeu qui ne s'attarde pas sur un Jedi mais sur un soldat ou pourquoi pas... un chasseur de prime ?

Quoi qu'il en soit le bot PSN Release est formel :

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 - PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

On aimerait bien croire à une résurrection de Star Wars 1313, surtout avec le succès de la série The Mandalorian, et pourquoi pas quelque chose qui implique du pilotage ?

Reste à voir ce que fera EA dans les prochaines semaines sur une officialisation - ou non, car rien n'est sûr - du projet.