PC Gaming Show : Rogue Lords se montre diabolique en première vidéo de gameplay

Dans la line-up de Nacon, qui tiendra son propre événement en ligne d'ici quelques semaines, se trouve tapi dans l'ombre un projet dont nous vous avions parlé en février dernier et qui profite du déconfinement pour nous sauter à la gorge.

Jusqu'ici, Rogue Lords n'avait eu droit qu'à un court teaser et une description de son concept, plutôt amusant. Ce jeu conceptualisé par Camille Lisoir et Jérémie Monedero proposera d'incarner le Diable invoquant les plus fidèles ambassadeurs du Mal pour reconquérir plusieurs États américains devenus un peu trop purs : Dracula, Bloody Mary, la Dame Blanche, Baron Samedi et bien d'autres.

Rogue-like dans l'âme, il vous laissera explorer une carte en 3D où les trois disciples chargés de soumettre les mortels devront faire de leur mieux pour choisir le bon parcours et triompher de combats au tour par tour où la défaite est interdite.

Vous pouvez découvrir à qui ressemble Rogue Lords dans la vidéo ci-dessus et attendre à sa sortie sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour 2021.