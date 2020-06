Coronavirus : Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War), vers un report possible ?

L'annonce autour de Call of Duty 2020 se fait de plus en plus attendre. Habituellement, la licence profite du mois de mai ou de juin pour communiquer autour d'une nouvelle version désormais annuelle. Or, actuellement ce n'est pas le cas. Cela cache-t-il quelque chose ?

L'absence de communication plus la non présence à la conférence PS5 d'hier soir semble indiquer que quelque chose se trame. Jason Schreier, confrère de Bloomberg très renseigné au demeurant, a indiqué que l'on entendra pas parler du titre "avant un petit moment" :

Le nouveau COD ne serait pas annoncé avant un moment, c'est ce que j'ai entendu dernièrement.

Le très informé TheLongSensation va également dans ce même sens et va jusqu'à dire que le titre a des "chances" de subir un report :

Schreier's COD comment on it not being announced for a while has me quite concerned. Over and over again I've heard the game is in a mess, despite claims it's "on track". I reported about 4-5 months ago that is isn't where it needs to be. I'm 50/50 on if the game will be delayed.