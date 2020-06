PC Gaming Show : Twin Mirror se remontre et tire un trait sur l'épisodique

Après une longue période de silence, le projet de DONTNOD annoncé lors de la Gamescom 2018 resurgit. Il a choisi le PC Gaming Show pour se teaser à nouveau et donner quelques nouvelles.

Twin Mirror, jeu narratif de DONTNOD coproduit avec Shibuya Productions (qui a aidé Shenmue III à voir le jour) arrivera comme prévu cette année sur PC (Epic Games Store, exclusif un an), PS4 et Xbox One. S'il a opté pour un report l'an passé, c'était pour s'améliorer à plusieurs niveaux. Et rien que visuellement, on sent qu'il y a un mieux.

Mais ce qui soulagera le plus les amateurs de ce genre d'expérience, c'est d'apprendre que le découpage épisodique, synonyme d'attente, d'angoisse, de chute de cheveux et de dents déchaussées, a été abandonné. Twin Mirror sortira d'un bloc, en un seul jeu.

Rappel du pitch avant de rendre l'antenne :

Suite à la mort tragique de son meilleur ami, Sam Higgs décide de revenir à Basswood, sa ville natale, pour lui rendre un dernier hommage. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale, qu'il pensait ne plus jamais revoir, renferme de sombres secrets. L'ancien journaliste d'investigation devra alors recourir à son esprit d'analyse hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?



Les facultés de déduction de Sam permettront au joueur de revivre ses souvenirs, de retracer la vérité, mais aussi d'analyser des scènes énigmatiques afin de percer à jour les secrets enfouis de Basswood. Chacun des choix auxquels sera confronté le joueur et chacune des informations qu'il collectera auront des répercussions sur l'enquête et sur l'histoire de Sam. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision - le joueur pourra façonner une expérience de jeu qui lui ressemble.

