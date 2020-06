Goodbye Volcano High s'annonce sur PS5, PS4 et PC

La présentation PS5 qui s'est déroulée il y a maintenant quelques heures a permis de voir des AAA maison, des productions de studios plus confirmés, et aussi un peu d'indépendance et de jeunesse.

À voir aussi : Solar Ash : La suite spirituelle d'Hyper Light Drifter nous renversera aussi sur PS4 et PS5

Et d'indépendance et de jeunesse il est bien question avec le projet présenté par KO_OP, collectif montréalais qui a travaillé notamment sur GNOG et l'extension The Mirror of Spirits de Lara Croft GO.

Goodbye Volcano High vous emmènera faire la connaissance de Fang, présenté comme un dinosaure humanoïde adolescent de 18 ans tout à fait normal, mais dont le cours de la vie va changer avant l'obtention du Bac. On le suivra avec d'autres camarades de son groupe de rock dans toutes les phases qu'impliquent leur âge. Un peu de rebellion, d'amours contrariées et autres emmerdes liées à leur avenir les attendent dans cette aventure narrative à l'esthétique très marquée qui profitera, sur PS5, des fonctionnalités de la Dual Sense. Un jeu sur lequel Thomas a déjà mis sa pièce, lui qui est aussi encore à se demander quelle orientation prendre avec Parcoursup.

Goodbye Volcano High est prévu sur PS5, PS4 et PC pour 2021.