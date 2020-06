JETT The Far Shore : Une aventure spatiale et potentiellement barrée s'annonce sur PC, PS4 et PS5

Alors que la Folle Histoire de l'Espace se joue à nouveau sur notre pauvre petite planète, la voûte céleste se prête désormais à tous les fantasmes. Après le thriller Observation ou le rogue-like Void Bastards, voici... l'aventure latino-spatiale ?

Le studio québécois Superbrothers a ce soir dévoilé JETT : The Far Shore, une aventure spatiale encore bien mystérieuse, dans laquelle une fusée quitte une planète où les Mexicains ont gagné la guerre du style, sur fond d'envolées kubrickesques. Hmmm, okay.

Durant les cinq actes de cette aventure solo prévue sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, les développeurs nous promettent de l'exploration, des combats et des moments d'émotion, le tout bercé par des "sons 3D" qui font écho aux déclarations de Mark Cerny concernant la prochaine console de Sony. Les explorateurs en herbe partiront à la découverte d'une planète aqueuse, des faune et flore locales, à la poursuite d'une onde, l'hymnwave, qui pousse les espèces à l'exploration spatiale. Tout un programme.

Cerise sur le gâteau, Superbrothers annonce déjà un endgame "mystérieux" et encore plus immersif, ce qui nous donne envie, au vu de ces premières images, de consommer les mêmes substances qu'eux.

Dans l'espace, nous entendra-t-on crier Ay carmaba ? Réponse fin 2020, à la sortie de JETT : The Far Shore sur PC via l'Epic Games Store, PS4 et PS5.