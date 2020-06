PS5 : Gran Turismo 7 dévoilé via une vidéo rutilante

Cela faisait plusieurs semaines que divers éléments laissaient présager de la présence d'un nouveau Gran Turismo au cours de l'événement PS5 de ce soir. Et comme les spectateurs viennent de le voir, Sony avait bel et bien prévu de dévoiler le nouvel épisode de sa célèbre série de jeux de course.

À lire aussi : PS5 : Epic Games a réécrit l'Unreal Engine 5 pour s'adapter au SSD

Sony a donc profité de son événement consacré au "Futur du jeu vidéo" pour annoncer officiellement Gran Turismo 7 comme on s'y attendait, par l'intermédiaire du surpuissant Kazunori Yamauchi. Bien évidemment, il est ici question d'un épisode destiné à la PlayStation 5. À l'instar des autres titres montrés ce soir, le nouveau jeu de Polyphony Digital a eu droit à une présentation via une vidéo.

La vidéo présentée n'a d'ailleurs rien de supra révolutionnaire, il faut bien le dire, puisqu'elle montre un peu de menu, une intro ramenarde et euh du gameplay en course... et c'est à peu près tout. Ce qui est déjà fort bien pour les fans évidemment.

GT7 sortir à la fin de cette année sur PS5 en exclusivité.