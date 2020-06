PS5 : Call of Duty 2020 ne serait pas présenté ce soir

Call of Duty 2020 est au centre de nombreuses attentions. Le titre développé par Treyarch pourrait ne pas être montré ce soir. Celui-ci profiterait à la place d'un événement spécial, histoire d'avoir plus de temps d'exposition. En tout cas, la pression monte peu à peu...

C'est par le biais de Twitter que le compte ModernWarzone, bien renseigné sur la licence Call of Duty, font part de la non présence de "Call of Duty 2020" (nom provisoire) durant la conférence PlayStation 5 de ce soir :

I've been told that #COD2020 will NOT be revealed at the #PS5Reveal event.



The plan is still for the next #CallOfDuty title to be "revealed/teased" by live event in #COD #ModernWarfare #Warzone.



Don't expect any #COD2020 news this week, keep your eyes peeled for NEXT week 👀