The Dark Pictures Anthology Little Hope perd tout espoir de sortir cet été

Si Supermassive avait rapidement affiché son intention de publier un épisode de sa série horrifique débutée avec Man of Medan tous les six mois, les réalités d'une année 2020 pas comme les autres l'ont finalement rattrapé.

À voir aussi : The Dark Pictures Anthology : Little Hope nous en dit plus dans un carnet de développeurs

The Dark Pictures Anthology : Little Hope s'ajoute donc à la liste des nombreux jeux qui ont du, à cause de la pandémie de COVID-19, revoir leur planning. Le PDG de Supermassive, Pete Samuels, est intervenu sur Twitter pour annoncer son report à l'automne.

A Little Hope update. pic.twitter.com/n0PBjLCMOr - Supermassive Games (@SuperMGames) June 11, 2020

Si les développeurs ont pu avancer en télétravail, cela ne suffit pas pour tenir les délais.

Notre priorité est que tout le monde soit en sécurité, cela inclut les acteurs, les équipes de tournage dont nous dépendons grandement et d'autres travailleurs détachés qui aident à créer les jeux que nous faisons, ainsi que tous les personnes qui travaillent au sein du studio. Nous continuerons à suivre les conseils du gouvernement et de l'industrie, et nous pencherons de nouveau sur certains éléments du développements quand nous saurons que cela est sans danger.

Les britanniques sont en effet, pour un jeu de cet acabit, soumis à de nombreuses contraintes, notamment à cause des performances à enregistrer qui mobilisent assurément de l'humain. Et avec le virus qui continue de circuler un peu partout...

Alors gardez bien cela en tête, vous frémirez dans la bourgade de Little Hope cet automne sur PS4, Xbox One et PC.