Observer System Redux revit sur PS5 et Xbox Series X avec 10 minutes de gameplay

Le premier jour de l'IGN Summer of Gaming a permis d'avoir un aperçu d'une belle poignée de jeux, des annonces et des interviews avec un peu de gameplay. Parmi les jeux qui se sont montrés pour notre plus grand plaisir, le retour d'Observer sur Next-Gen.

C'est le même jeu, mais pas tout à fait. Les polonais de Bloober Team avaient prévenu qu'Observer System Redux ne ferait pas dans la demi-mesure pour donner plus fière allure à son fantastique conte Cyberpunk. Pas de mensonge, comme le montre cet extrait de gameplay commenté.

Les connaisseurs auront tôt fait de dresser des comparaisons et reconnaître un travail éloquent sur les textures et autres jeux de lumières de cette réédition qui s'affichera en 4K, à 60 images par seconde, avec HDR et emploi du Ray-Tracing pour en mettre plein les mirettes. Cela le rendra-t-il moins malsain et insoutenable ? On aurait tendance à penser que cela va, au contraire, rendre les choses plus difficiles. Argh.

Observer System Redux est attendu pour cette fin d'année sur PS5 et Xbox Series X.