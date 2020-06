Session : L'early access arrive aussi sur Xbox One dans quelques jours, une démo pour patienter

Le retour triomphal du père Faucon aurait-il enfin précipité les choses ? Près de neuf mois après son arrivée sur Steam, la simulation de skate du studio creā-ture revient en mode early access, mais sur Xbox One. On a failli attendre.

C'est donc le 17 juin prochain que Session intégrera le programme d'accès anticipe Xbox Game Preview, comme vient de l'annoncer le studio québécois sur Touittère :

Taps on microphone ehem... Can we have your attention please, and that means you at the back as well. :speaking_head: SESSION COMING TO XBOX GAME PREVIEW JUNE 17!!

A trial is available right now and the game will unlock next week! pic.twitter.com/GRyCV1qDvi