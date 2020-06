Burnout Paradise Remastered se montre sur Switch, attention les yeux

Après l'annonce officielle en mai, nous étions en droit d'espérer des nouvelles rapido presto du portage de Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch. Finalement, c'est à neuf jours de la sortie que l'on peut enfin le voir tourner. Et y'a comme un défaut.

Normalement, quand on se dit "Burnout Paradise Remastered, oui, mais sur Switch", on a l'impression d'être caressé par une douce brise de plénitude à l'idée de mettre la gomme et enchaîner les takedowns en mode portable. On imagine que la console de Nintendo permettra à ce jeu âgé d'une douzaine d'années de se montrer sous un bon jour.

Et puis, pour rappeler huit choses à savoir à son sujet, dont le fait qu'il s'affichera à 60 images par seconde, Electronic Arts diffuse un trailer avec des extraits de gameplay. Léger malaise quand on le découvre, par rapport à la résolution et au rendu. Sommes-nous vraiment en 720p ? Faudra-t-il aller chez l'ophtalmo après une session ? Mystère.

Burnout Paradise Remastered se rendra disponible sur Nintendo Switch le 19 juin.