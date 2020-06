Publicité The Last of Us Part II : Neil Druckmann admet un oubli qui va être réparé

La semaine dernière, les joueurs découvraient la somptueuse publicité de The Last of Us Part II, dans laquelle Ellie se fend d'une reprise de True Faith de New Order. Celle-ci avait manifestement pompé le travail d'une artiste américaine qui s'en était émue publiquement. Le vice-président de Naughty a réagi.

À voir aussi : The Last of Us Part II : Au coeur du monde, le dernier carnet de développeurs, se regarde en VOSTFR

C'était ce qu'on appelle se faire prendre les doigts dans le pot de confiture. La magnifique reprise acoustique d'un des nombreux tubes de New Order entendue dans la publicité de The Last of Us Part II ressemblant un peu trop à celle d'Anne-Lynne Williams (Publicité The Last of Us Part II : Naughty Dog accusé de vol et de plagiat) avec son projet musical Lotte Kestner, parue il y a une dizaine d'années, celle-ci s'était insurgée de ne pas avoir été ne serait-ce que créditée.

Elle avait rapidement effacé ses protestations, légitimes, mais ni Naughty Dog ni Sony n'avaient commenté. C'est désormais chose faite, par la voix de Neil Druckmann, qui fait amende honorable :

Ellie's rendition of "True Faith" was inspired by Lotte Kestner's haunting cover of the song. Due to an oversight on our end, she wasn't credited as intended. Our deep apologies -- we are rectifying this ASAP. We hope that @lottekestner receives the recognition she deserves. - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 10, 2020

L'interprétation d'Ellie de "True Faith" a été inspirée par la reprise entêtante de cette chanson par Lotte Kestner. En raison d'un oubli de notre part, elle n'a pas été créditée comme prévu. Nos excuses les plus sincères - nous rectifions cela dès que possible. Nous espérons que Lotte Kestner recevra la reconnaissance qu'elle mérite.

Williams a bien entendu réagi à cette déclaration qui, on l'imagine, intervient après des discussions en coulisses.

So proud this music has found a home in such an amazing project. Thanks to Neil, Naughty Dog and everyone at Sony. https://t.co/FJ2r5Xgbgs - Lotte Kestner (@lottekestner) June 10, 2020

Très fière que cette musique ait trouvé une place dans un projet aussi incroyable. Merci à Neil, Naughty Dog, et tout le monde chez Sony.

Tout est bien qui finit bien, donc. Il est fort probable que Lotte Kestner verrason nom apparaître dans le spot et que davantage de monde pourra filer directement écouter cette "cover" somptueuse.

The Last of Us Part II est attendu sur PS4 pour le 19 juin. Et notre TEST arrive ce vendredi 12 juin à 9h01. Alors restez tunés comme dirait TRAZOM à qui je pique TOUT sans vergogne.