Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) : Blackout pourrait faire son retour

Call of Duty 2020 ne cesse de faire parler de lui ces dernières semaines. Cette fois, l'annonce concerne le retour d'un mode connu des aficionados de Call of Duty : Black Ops 4. Ce qui pourrait entrer en conflit avec un certain... Warzone.

L'information provient de Jeff Grubb, notre confrère fort bien informé chez Venturbeat, et dont la réputation d'insider n'est plus à faire. Celui-ci a donné une information via Twitter :

In other shocking news, Blackout is going to return in some form with Black Ops this year. - Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 10, 2020

L'autre information importante, Blackout va revenir sous une forme ou une autre sur Black Ops cette année.

La question qui nous vient immédiatement à l'esprit est comment vont-ils s'y prendre pour faire cohabiter Blackout et Warzone en même temps ? Rappelons en effet que Blackout est le premier Battle Royale "officiel" sur Call of Duty, apparu avec Call of Duty Black Ops 4.

Vont-ils faire vivre les deux ? Vont-ils détruire Verdansk pour la faire basculer dans l'univers Black Ops ? Les jeux options restent ouvertes.