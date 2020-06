Call of Duty 2020 : Reboot de Black Ops, modes de jeu, espace disque dur... les dernières rumeurs

Il ne se passe pas un jour sans que l'on évoque la prochaine mouture de la licence Call of Duty. Cette fois, il y a tout de même du concret par le biais de datamining. Enfin de réelles informations à se mettre sous la dent ? Nous allons voir ceci.

À voir aussi : L'image du jour : Un concept futuriste de la manette PS5 en action

A en croire le site PS4Database, le nom en interne donné à la version Alpha de ce nouveau Call of Duty 2020 serait "Red Door". En effet dans l'encart Delta Patch on peut également y lire "COD2020INTALPHA1" . Celui-ci pèserait donc 71,4 Go et serait également disponible sur PS4 Pro. Un poids qui devrait grossir probablement au fur et à mesure des mises à jour.

Un dataminer a réussi quant à lui à dénicher un asset du jeu. Voici ce qu'il y a écrit sur Twitter :

Comme Call of Duty : Modern Warfare, le titre pourrait tout simplement se nommer Call of Duty : Black Ops. Logique, si l'on veut insuffler la même dynamique de reboot opéré par Infinity Ward. Prenons tout de même des pincettes, au cas où le titre soit finalement un "simple" remake.

Concernant les modes de jeu, même si cela ne reflète probablement pas forcément ce qu'il y aura dans ce COD 2020, les rumeurs font état de ces modes de jeux somme toutes classiques :

Campagne

Multijoueur

Warzone

Zombies

Dans tous les cas, l'annonce pourrait se faire d'ici peu, probablement durant la conférence Sony de ce jeudi 11 juin prochain. Un tweet de David Vonderhaar, directeur du game design fait même office de teasing :

☕️ ☕️ ☕️ - David Vonderhaar (@DavidVonderhaar) June 8, 2020

Wait and see jusqu'au 11 juin pour voir ou non si le titre se dévoile durant la conférence PS5...

[Via]