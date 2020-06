PS5 : Le SSD ne changera rien pour les jeux d'éditeurs tiers selon le réalisateur d'Ori

Le SSD de la PlayStation 5, et ce qu'il apporte à la création de jeux et à la qualité de ces derniers, continue de faire parler chez les joueurs et les personnalités de l'industrie. Et cette fois, il est question d'un avis qui tente de nuancer l'impact de ce même SSD.

Nous vous parlions d'hier des déclarations de William Stillwell de Microsoft au sujet des moyens que les développeurs de jeux trouveront éventuellement pour contourner l'absence sur Xbox Series X du SSD customisé présent dans la PS5. Dans une discussion au sujet de ces déclarations sur le forum ResetERA, Thomas Mahler, le co-fondateur de Moon Studios et réalisateur d'Ori and the Blind Forest, s'est exprimé sur la question.

Selon lui, les éditeurs en charge du développement de jeux multi plates-formes, c'est à dire tournant à la fois sur PS5 et Xbox Series X, ne demanderont pas à leurs studios de trouver un moyen de compenser ou contourner l'absence de ce type de SSD de la Xbox Series X. Car cela demanderait trop de ressources, et coûterait donc trop cher, de développer plusieurs versions d'un même jeu afin qu'elles tirent pleinement parti des capacités de chaque machine :

Je serais choqué si la plupart des développeurs tiers ne se contentent pas de développer leurs jeux pour le plus petit dénominateur commun (autrement dit la console la moins puissante, ndlr). Il y a littéralement 0 chance que des niveaux soient modifiés juste parce que la PS5 peut les charger plus rapidement car cela coûte bien trop cher et demande bien trop d'effort.



Le SSD super rapide de la PS5 est très bon pour les First Party mais cela n'aura financièrement pas de sens d'ajuster fortement vos jeux pour qu'ils exploitent une plate-forme en particulier. Sur PC et Xbox, vous devrez faire avec ce que vous avez. Cela fait deux plates-formes contre une (la PS5). Le scénario évoqué dans le premier message est hautement improbable.

Différences techniques relativement minimes mises à part, les jeux sortant à la fois sur consoles Xbox et PlayStation sont identiques en termes de structure depuis plusieurs générations. Et il serait étonnant que les choses changent avec l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X.

Comme Thomas Mahler et de nombreux autres acteurs de l'industrie vidéoludique l'ont déjà déclaré, les différences se ressentiront principalement dans les jeux véritablement exclusifs à une console, et plus particulièrement dans les jeux First Party. Ces derniers peuvent se concentrer sur une machine et exploiter au mieux ce qu'elle propose sans craindre des problèmes de compatibilité.

Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux prévues pour la fin de cette année.