Xbox Series X : Les développeurs s'adapteront aux différences avec le SSD PS5 selon Microsoft

L'architecture customisée de la PS5 accorde une importance essentielle au SSD de la console. D'après Sony et divers développeurs, l'impact de ce dernier se ressentira des temps de chargement jusqu'au level design. Mais selon un program manager de Microsoft, cela ne veut pas dire que les jeux Xbox Series X seront désavantagés.

William Stillwell, program manager en charge de la réalité mixte chez Microsoft et ancien program manager au sein de l'équipe Xbox, était récemment l'invité de l'Iron Lord Podcasts. Questionné au sujet du SSD de la PS5, de la différence de vitesse entre la PS5 et la Xbox Series, et de l'importance ou non de cette différence entre les deux machines, William Stillwell avait des choses à dire :

Je dirai deux choses à ce sujet. La première, c'est que j'ai conscience qu'il s'agit d'un argument marketing important. Et comme je l'ai dit au cours du dernier podcast que nous avons fait ensemble, je suis très impressionné par ce qu'ils (Sony) ont fait vis-à-vis de l'architecture avec leur SSD et je pense qu'ils pourront faire des choses vraiment cool avec ce dernier.



Mais je pense également que ce n'est pas si impressionnant que ça par rapport à ce que vous pourrez faire avec la Xbox Series X. J'ai donc une grande confiance envers cette équipe. Je dirai également que je me réserve le droit de me réveiller moins bête demain, avec quelqu'un qui me prouvera peut-être le contraire. J'en tirerai alors une leçon. Une chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais sous-estimer la capacité des développeurs à tirer parti de quelque chose, de faire avec ses spécificités. Et cela vaut pour les deux camps.



Il est possible qu'un développeur se dise "bon, je vais construire ce jeu et je veux avoir des transitions sans coupure et sans temps de chargement sur PS5. Mais comme je veux aussi vendre mon jeu sur Xbox, comment gérer ce genre de chose ?" C'est là où se verront les astuces et les techniques (spécifiques à chaque machine).



J'invente mais c'est peut-être à ce niveau là que vous verrez un ascenseur sur la version Xbox Series X là où il n'y en a pas sur PS5. Je ne sais pas comment il feront pour gérer la chose mais ils apprendront à le faire et ils trouveront comment contourner le problème.

William Stillwell rappelle également que ce sont surtout sur les jeux First Party exclusifs que les avantages techniques de chaque console seront le mieux exploités. Les jeux multi plates-formes devraient pour l'essentiel être identiques d'une machine à une autre, les éditeurs tiers ne prenant pas nécessairement le temps de profiter au maximum des avantages de chaque console.

Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes les deux prévues pour la fin de cette année.

Que vous inspirent les déclarations de William Stillwell ? Vous attendez-vous à une différence notable entre ce qui peut être fait sur PS5 et ce qui peut être fait sur Xbox Series X ? Pensez-vous que les différences seront minimes sur les jeux multi plates-formes ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.