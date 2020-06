Xbox Series X : Microsoft se demande comment rendre son prix le "plus abordable possible"

Le prix de vente d'une console à sa sortie a toujours été un élément important du succès d'une console à court et parfois long terme. En ces temps de crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, les choix effectués par Microsoft et Sony en matière de prix de lancement de la Xbox Series X et de la PS5 seront peut-être encore plus déterminants que ceux effectués pour les machines des générations précédentes. Phil Spencer s'attend en tout cas à ce que les consommateurs aient d'autres priorités que l'achat d'une nouvelle console.

Phil Spencer a récemment répondu aux questions de la BBC concernant le lancement de la Xbox Series X et l'impact que la pandémie de COVID-19 va avoir sur ce dernier. Le patron de la division Xbox de Microsoft ne cherche pas à faire passer sa nouvelle console pour un produit plus important qu'il ne l'est :

Il semblerait que nous nous dirigions vers une période d'incertitude économique massive. La chose sur laquelle je me concentre probablement le plus est l'environnement macro-économique. Nous voyons l'impact de la crise avec des gens qui se font congédier, avec les licenciements. Les choses sont difficiles.



Et nous (les jeux vidéo, ndlr) sommes une activité de détente. Nous ne sommes pas quelque chose de requis (pour vivre). Nous ne sommes pas de la nourriture. Nous ne sommes pas un abri. Nous souhaitons donc être bien conscients de ça au lancement (de la Xbox Series X). Comment la rendre la plus abordable possible ? Comment donner le choix aux consommateurs ? [...]



Les gens estiment qu'ils obtiennent un réel retour sur l'investissement qu'ils font dans le jeu vidéo. Vous pouvez acheter une console, acheter quelques jeux et ces derniers peuvent littéralement procurer des centaines d'heures de divertissement à votre famille. Et lorsque nous sommes retournés voir les chiffres de 2008-2009 (période de la précédente crise financière mondiale, ndlr), pour voir l'impact qu'a eu cette récession sur le jeu vidéo, nous avons vu que le jeu s'en est bien sorti. Il était durable.



Nous voulons nous assurer que la valeur de ce que nous proposons à nos clients est la bonne. Le prix sera important. Mais notre stratégie est centrée sur le joueur et non pas l'appareil (qu'il utilise pour jouer). Si 2020 n'est pas l'année au cours de laquelle une famille veut prendre la décision d'acheter une nouvelle Xbox, pas de problème. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox que je vendrai cette année.

Microsoft ayant fait le pari du jeu cross-génération pour ses jeux First Party, Phil Spencer rappelle que les joueurs pourront à la fin de cette année se procurer un de ses nouveaux jeux sur Xbox One et passer gratuitement à la version Xbox Series X le moment venu grâce au système de Smart Delivery (avec lequel seront compatibles certains jeux cross-gen d'éditeurs tiers).

Phil Spencer explique également que Microsoft se "concentre" sur des services comme le Xbox Game Pass. Et c'est sur ce dernier, ainsi que sur le Xbox Live Gold et le Project xCloud que repose véritablement la stratégie de Xbox pour l'avenir.

Au cours de la génération Xbox One, Microsoft a arrêté de communiquer les chiffres de ventes de ses consoles, officieusement car elles souffraient de la comparaison avec la concurrence, pour se concentrer sur les statistiques d'utilisation de ses jeux et services.

À la BBC, Phil Spencer explique que les chiffres de ventes ne sont plus aussi importants que par le passé et qu'outre Microsoft, "de plus en plus de détenteurs de plates-formes" mesurent leur succès via ces statistiques d'utilisation des jeux et services (combien de joueurs jouent, à combien de jeux jouent-ils, quelle est la fréquence de leurs parties, etc.).

Même si les services de Microsoft sont disponibles sur de plus en plus d'appareils, il faut que les gens disposent de ces appareils pour jouer. La stratégie marketing de Microsoft vis-à-vis de la Xbox Series X dévoilée jusqu'à présent, les choix en terme de hardware, ainsi que du simple bon sens commercial montrent que le géant américain souhaite tout de même vendre un grand nombre de consoles. Xbox multiplie en tout cas les sources de revenus et Phil Spencer et compagnie n'ont visiblement pas envie de donner l'impression de réaliser du marketing agressif.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année.