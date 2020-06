Atlus (Persona) promet des annonces pour le PC Gaming Show

L'offre d'Atlus sur PC est pour l'instant pour le moins limitée. Sur Steam par exemple, seul Catherine Classic est disponible. À en croire de récentes déclarations, les choses vont changer très prochainement à ce niveau.

Atlus vient d'annoncer qu'il aura des "nouvelles excitantes" à communiquer au cours du PC Gaming Show. Pour rappel, ce dernier aura lieu samedi prochain, 13 juin, à 20h heure de Paris. À l'heure où sont écrites ces lignes, Atlus n'a rien indiqué quant aux annonces qu'il compte faire pendant cet événement.

En attendant que l'éditeur nippon fasse ses annonces, ce dernier invite les joueurs PC à s'abonner à sa page Créateur sur Steam. Il paraît donc logique de déduire que ce qu'Atlus a à montrer sera proposé sur Steam.

We've got some exciting news to share at the PC Gaming Show, this Saturday, June 13th!



Follow our new creator page on Steam:https://t.co/qDg9vBSJ0X https://t.co/rY1b51ypKC