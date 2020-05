Xbox Series X : De la 4K native pour certains jeux Xbox One

Parmi les fonctionnalités et autres spécificités techniques de la Xbox Series X annoncées, certaines sont passées plus inaperçues que d'autres. Et si la rétrocompatibilité permise par la nouvelle console de Microsoft a beaucoup fait parler, une possibilité liées à l'utilisation des jeux Xbox One s'est quant à elle faite beaucoup plus discrète.

La résolution native des jeux Xbox One a fait couler beaucoup d'encre tout au long de la génération actuelle. Microsoft en a visiblement conscience et compte remédier en partie à ce problème sur Xbox Series X.

Les possesseurs de Xbox One X avaient pu profiter de versions améliorées de jeux Xbox 360 réalisées par l'équipe en charge de la rétrocompatibilité chez Microsoft. À en croire le géant américain, certain jeux Xbox One bénéficieront à leur tour d'améliorations sur Xbox Series X. En effet, la firme de Phil Spencer explique que certains jeux Xbox One seront modifiés de manière à pouvoir tourner en 4K native (et donc pas en 4K obtenue via un upscaling) sur Xbox Series X même s'ils n'ont pas été conçus pour être affichés en 4K à l'origine.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Microsoft n'a pas encore précisé les jeux qui bénéficieront d'une telle amélioration. Il s'agit en tout cas d'un moyen de prolonger la vie commerciale d'un jeu et de le rendre plus désirable aux yeux de joueurs, abonnés au Xbox Game Pass par exemple, qui n'y auraient pas joué lors de sa sortie initiale.

Pour rappel, la Xbox Series X permettra de jouer à l'intégralité du catalogue de jeux Xbox One ainsi qu'aux jeux Xbox 360 et Xbox déjà utilisables sur Xbox One actuellement.