Devotion bientôt de retour, mais pas sur Steam, et pas pour tout le monde

En 2019, le dernier jeu de Red Candle Games se retrouvait au coeur d'une polémique obstruant toutes ses qualités, la faute à des memes visant le président chinois placés durant le développement et n'ayant pas été nettoyés.

Triste sort que celui de Devotion, jeu narratif horrifique extrêmement prenant, qui a dû courber l'échine et cesser de se vendre sur Steam pour une bêtise visant Xi Jinping qui aura valu à ses développeurs des reviews d'utilisateurs salées, des ruptures de partenariats, et probablement bien plus de la part des autorités chinoises.

On pensait ne plus pouvoir en profiter qu'en se rendant à Harvard (Devotion : Le jeu taïwanais retiré de Steam à nouveau jouable... dans une université américaine), mais les plans changent. Devotion est prévu en version physique à Taiwan, et pas ailleurs. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 15 juin prochain, il est possible de le précommander sur le site officiel de Red Candle.

Deux éditions sont proposées :

Pour 980 New Dollars Taiwanais (environ 29 euros) :

Le jeu sur clé USB

Un storybook

Un marque-page

Des autocollants

Pour 1200 New Dollars Taiwanais (environ 35 euros) :

Le jeu sur clé USB

Un storybook

Un marque-page

Des autocollants

La bande originale sur CD

Le studio a précisé sur sa page Facebook que si cette solution ne va certainement pas satisfaire les joueurs du monde entier, elle pourra, le succès aidant, permettre d'envisager d'autres possibilités à l'avenir.

