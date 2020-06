Beyond a Steel Sky présente son histoire en vidéo

La suite du point and click culte élaboré par Charles Cecil et Dave Gibbons se fait toujours attendre. Quelques semaines après avoir pu vous en parler (On a joué à Beyond a Steel Sky : Une suite digne du point n' click de 1994 ?), le voilà qui refait les présentations en bonne et due forme.

À voir aussi : Paper Beast s'annonce sur PC, une démo la semaine prochaine

C'est par le biais d'IGN que Revolution Software a diffusé la dernière bande-annonce de Beyond a Steel Sky, un "story trailer" qui offre en une minute le point de départ de l'intrigue ainsi qu'un aperçu succinct de la folle mégalopole d'Union City, dans laquelle le héros, Robert Foster, retourne pour une bonne raison.

Comme nous vous le disions dans notre preview en avril dernier, notre protagoniste part sur les traces d'un enfant de sa communauté, kidnappé sous ses yeux. Il va donc, après avoir réussi à pénétrer dans l'enceinte de cette cité dont il avait cherché à s'extirper des années plus tôt, croiser des personnages haut en couleur dont un vieux copain, résoudre des énigmes tordues à souhait et probablement devoir composer avec l'I.A. régissant les lieux, qui doit cacher pas mal de choses.

On espère que ce Beyond a Steel Sky, noté comme arrivant "bientôt" sur PC et Apple Arcade, et plus tard sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, aura pu être fignolé par ses développeurs depuis notre prise en mains et que, du coup, oui, bientôt... Mais pas trop.