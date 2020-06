The Last of Us : La série télé a le réalisateur de son premier épisode

Les deux plus grosses séries de Naughty Dog, Uncharted et The Last of Us, s'apprêtent être adaptées sur grand et petit écran respectivement. Et si, au fil du temps, les choses ont eu beaucoup de mal à se concrétiser du côté de l'adaptation des aventures de Nathan Drake, les choses avancent convenablement du côté de celle des mésaventures de Joel et Ellie.

Les fans de The Last of Us savent depuis plusieurs mois que HBO planche sur une adaptation en série télé de la série de Naughty Dog. Et s'ils savent également que Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, sera producteur exécutif et co-auteur de la série avec Neil Druckmann (scénariste des jeux The Last of Us), rien n'avait jusqu'à présent été indiqué concernant la réalisation de la série.

Dans une interview accordée à Discussing Film, Johan Renck, le réalisateur de tous les épisodes de Chernobyl, a révélé qu'il était lui aussi impliqué dans le projet et qu'en plus d'être producteur exécutif de la série à l'instar de Craig Mazin, il réalisera "au moins" le premier épisode de la série. Il explique ne pas encore connaître l'entendue de son implication dans la création de la série car, contrairement à Chernobyl, The Last of Us ne sera pas une mini-série d'une poignée d'épisodes.

Reste maintenant à espérer que, contrairement au film Uncharted, The Last of Us parviendra à conserver son réalisateur. À l'heure où sont écrites ces lignes, la date de diffusion prévue de The Last of Us n'a pas encore été dévoilée.

