TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 22 de 2020 : Xeno mord

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la vingt-deuxième semaine de cette année 2020.

Et. Toujours. Personne. Pour. Déloger. Animal. Crossing. Voilà le résumé des charts de la semaine. Ou presque. Car si l'on peut se satisfaire du fait que la France jure respect et fidélité à Tom Nook, on ne va quand même pas oublier de regarder les autres places. Surtout avec une double entrée explosive d'une réédition attendue.

Le portage Switch de Xenoblade Chronicles se fait remarquer et expulse Luigi et Link pour doubler un autre RPG et un jeu de karting, voilà qui s'avère surprenant.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 22) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la vingt-troisième semaine de l'année 2020.