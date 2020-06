Death Come True viendra semer la mort à la fin du mois, sur Switch et smartphones

Alors que l'été s'approche et que la perspective de le passer sans côtoyer les desiderata d'un ours monomaniaque de fait de plus en plus certain, les fans de la série Danganronpa et les étudiants en dernière année de Japonais pourront heureusement trouver un substitut avec la sortie de Death Come True.

Le nouveau jeu en full motion video de Kazutaka Kodaka débarquera ainsi le 25 juin prochain sur l'archipel nippon, sur Android, iOS et Switch, et "plus tard" sur PC et PlayStation 4. L'annonce de cette date de sortie techniquement estivale a été faire par l'acteur Jiro Sato, qui y tiendra le rôle du présentateur Kenichi Mino, que vous pouvez découvrir dans la vidéo résolument consumérisme de notre lecteur ci-dessus.

Espérons que les promesses de localisation disponibles Day One annoncées par le réalisateur soit effectivement tenues, puisque les propos de cette nouvelle bande-annonce nous laissent quelque peu songeurs sur ce que Death Come True aura à nous raconter :

Kazutaka Kodaka, génial créateur de la série Danganronpa présente une nouvelle vague d'enquêtes de science fiction, avec une histoire qui s'adaptera en fonction de vos choix, pour vous proposer une nouvelle forme de divertissement encore jamais vue. Est-ce un film ? Est-ce un jeu vidéo ? Une banane peut-elle être considérée comme un goûter, ou s'agit-il d'un plat ? que préféreriez-vous manger : un curry au goût de caca, ou un caca au goût de curry ?

Faute de pouvoir profiter sur place de ce que le Japon a de plus capillotracté à nous offrir, l'été s'annonce tout de même WTF au possible avec Death Come True, qui profitera (ô joie) des compostions du génial Masafumi Takada, dont vous avez déjà pu apprécier le travail dans Danganronpa, The Evil Within, ou encore killer7.

Attendez-vous avec impatience l'arrivée de Death Come True ? Et que préférez-vous ingurgiter parmi les propositions sus-citées ? Faites-nous part de vos avis coprophages dans les commentaires ci-dessous.