Death Come True proclame sa fenêtre de sortie et sa localisation française : Les dernières infos

En décembre dernier, l'éditeur Inazugi Games annonçait un partenariat avec le roi du scénario alambiqué Kazutaka Kodaka, pour donner vie à un bien vieux titre en Full Motion Video des familles : Death Come True.

À voir aussi : Thief's Roulette : Le DanGanRonpa occidental annonce sa sortie sur PS4 et PS Vita

En ce 6 février 2020, le scénariste et réalisateur est apparu sur la scène du cinéma Shinjuku Wald 9, aux côtés du producteur Shinsuke Umeda, du cinéaste Hayato Ando et de cinq des six protagonistes de cette aventure qui nous plongera dans les baskets de Makoto Karaki, amnésique de son état.

Durant près de quarante minutes la fine équipe a livré bon nombre de détails sur ce qui attend les joueurs, à commencer par la présence du groupe Kamisama, Boku wa Kizuite Shimatta (il s'agit bien leur nom complet, ne faites pas attention à la virgule), qui a composé le thème du jeu.

Pour tordre le coup à certaines idées reçues, Death Come True sera localisé dès sa sortie dans bon nombre de langues, y compris en français, ce qui ravira les fans du genre, tant ce dernier peut régulièrement faire les frais de la masse de texte qui le caractérise. Prévu pour le mois de juin 2020, le titre d'Inazuga Games sera disponible sur Android, iOS, PC, PlayStation et Switch.

Et comme une surprise peut ne pas arriver seule, l'équipe a dévoilé le prix de lancement japonais, étonnamment bas, puisque Death Come True sera proposé à ¥1.900, soit environ 16€. Le producteur Umeda précise que ce tarif a été pensé pour pour attirer les cinéphiles. Les acteurs présents sur scène n'ont pas manqué de préciser que le jeu était à l'image des dernières productions de Kodaka, et que différents embranchements seraient bel et bien disponibles.

Les fans de Monokuma et sa clique peuvent donc se préparer à accueillir Death Come True sur Android, iOS, PC, PlayStation et Switch pour le mois de juin 2020.