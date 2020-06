Desperados III joue aux cow-boy et aux indiens dans un superbe trailer fait main

À quelques jours de sa sortie, Desperados III espère bien nous prendre par les sentiments, en nous rappelant ces plaisirs simples de l'enfance, ou une opposition binaire entre de simples figurines grossièrement moulées voyaient s'opposer les cow-boys et les indiens durant des après-midis entières.

Pour nous rappeler son arrivée toujours prévue le 16 juin prochain, le nouveau jeu des allemands de Mimimi Games dévoile aujourd'hui ses atouts dans une bande-annonce tout ce qu'il y a de plus mignonne, puisque les fines gâchettes du Grand Ouest s'entre-tuent, mais sous la forme de jouets, ce qui rend forcément la chose moins cruelle.

Les superbes environnements façonnés à la main s'entendent pour rappel comme autant de cachettes et moyens détournés de se faufiler au nez et à la barbe de vos ennemis, même si nous ne doutons pas un seul instant que Camille, notre Rich Texan à nous, profitera de tout l'armement que lui offrira cette nouvelle aventure tactique pour défaire ses ennemis et danser sur leurs cadavres.

Prévu pour le 16 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Desperados III se laisse déjà gratuitement approcher via une démo disponible sur GOG.