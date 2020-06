A Total War Saga Troy livre 6 minutes de gameplay avec commentaires du studio

Cette semaine c'est la fête pour la saga Total War et les plus impatients peuvent découvrir 6 nouvelles minutes de gameplay (ci-dessus) de l'épisode A Total War Saga : Troy.

Achille et Hector mènent bataille dans la nouvelle vidéo de gameplay avec cerise sur le gâteau, les commentaires de la part de The Creative Assembly. Si vous avez envie d'en savoir encore plus, on ne peut que vous conseiller la lecture de notre récente preview sur le sujet.

Coup de boost technique, envergure différente des combats... Décidément cet épisode marque un petit tournant dans l'histoire de la saga. Un tournant qui est particulièrement bienvenue quand on connait notamment le coup de vieux graphique des derniers épisodes.

A Total War Saga Troy est prévu pour le 13 août 2020 en exclusivité sur Epic Games Store pendant 1 an (et gratuit durant les 24 premières heures). Et ça aussi c'est un gros changement dans l'histoire de la licence.