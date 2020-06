Black Lives Matter : Call of Duty Modern Warfare et Warzone affichent le soutien au mouvement

Activision et les équipes d'Infinity Ward ne sont pas insensibles au mouvement Black Lives Matter. Que ce soit par le fait de reporter la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare ou bien la saison 7 de Call of Duty : Mobile. Cette fois-ci, c'est en jeu que ça se passe.

À voir aussi : Black Lives Matter : Square Enix, EA, Ubisoft, Humble Bundle, EVO... apportent un soutien financier

L'élan de solidarité à l'égard des communautés noires et contre le racisme systémique depuis la mort de George Floyd est désormais inscrit dans Call of Duty. Après mise à jour, un message apparaît dès que l'on arrive dans le jeu et avant chaque match que ce soit au niveau du multijoueur ou encore dans Warzone. Vous pouvez le voir dans la galerie d'images ci-dessous, avec des screenshots pris par nos soins.

Voici ce qui est écrit :

Notre communauté souffre. Les inégalités systémiques auxquelles est confrontée notre communauté sont de nouveau sur le devant de la scène. Call of Duty et Infinity Ward prônent l'égalité et l'inclusion. Nous sommes contre le racisme et les injustices subis par la communauté noire. Tant que cette situation perdurera, nous ne pourrons jamais devenir la communauté que nous aimerions être.

Un engagement fort et important de la part d'Activision et des équipes d'Infinity Ward. D'ailleurs, les développeurs ont redoublé d'efforts pour modérer les messages ou pseudos à caractère raciste depuis ces derniers jours. Une bonne chose donc.

Call of Duty Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.