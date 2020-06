Clockwork Aquario : Le jeu perdu du créateur de Wonder Boy sortira cette année chez Strictly Limited

Disparu des radars pendant près de trente ans, tout semble enfin s'accélérer pour le très avorté Clockwork Aquario, ce jeu d'arcade que l'on doit au vénérable Ryuichi Nishizawa, créateur de la série Wonder Boy, et dont les premières images avaient pour la première fois refait surface la semaine dernière.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'éditeur allemand Strictly Limited annonce que le jeu développé il y a 27 ans sortira dans une version complète cette année, sur de nombreux supports à déterminer. Cerise sur le gâteau, les collectionneurs seront récompensés pour leur infinie patience, puisque dans sa courte tradition (trois ans d'existence au compteur, cherchez pas la petite bête), Strictly Limited commercialisera une version physique en bonne et due forme.

L'entreprise n'aura pas été une mince affaire, puisque certaines parties du jeu manquaient, et il aura fallu surmonter quelques obstacles pour qu'Aquario of the Clockwork puisse voir le jour, comme l'explique l'éditeur dans son communiqué :

En tant qu'entreprise s'efforçant de préserver le jeu vidéo, Strictly Limited Games se donne pour mission de dénicher des titres inédits qui sont une partie essentielle de notre patrimoine culturel.



Ainsi, il y a trois ans, Strictly Limited Games a cherché à retrouver "Tokeijikake no Aquario", le titre japonais de Clockwork Aquario, et à lui redonner vie. ININ Games s'est ensuite associé à notre démarche afin de convaincre SEGA et LAT que Clockwork Aquario verra enfin le jour, pour rendre le jeu accessible à un large public.



Certaines parties (bruitages, musiques, éléments graphiques) n'étaient pas récupérables à partir du code source, et nous avons cherché à inclure autant de membres de l'équipe originale que possible dans le projet, pour rester fidèle à la vision originale qu'avaient ses créateurs :le programmeur Takanori Kurihara, le génie musical Shinichi Sakamoto, et "Monsieur Wonder Boy" lui-même, Ryuichi Nishizawa. Mr Nishizawa a exprimé sa joie et son enthousiasme à l'idée de revoir l'écran titre après vingt-sept ans.

Les amateurs de vieilleries, de trésors improbables et les collectionneurs de tous poils peuvent donc désormais surveiller de près l'arrivée de l'antique Aquario Clockwork, prévue pour 2020 "sur les plate-formes de la génération en cours".