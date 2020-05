Strictly Limited dévoile les premières images d'un projet annulé du créateur de Wonder Boy

En 2020, vous le savez : tout est désormais possible, puisque vous pouvez désormais jouer à Shenmue III d'une main, et à Final Fantasy VII Remake de l'autre. Alors, faut-il véritablement s'étonner de la potentielle résurrection d'un jeu d'arcade oublié dans les années 1990, que l'on doit au créateur de Wonder Boy ?

L'éditeur d'éditions limitées Strictly Limited a dévoilé cette semaine les toutes premières images d'Aquario of the Clockwork, un jeu d'arcade multijoueur dont la course s'est arrêté en plein vol au début des années 1990, et sur lequel les allemands travaillent depuis 2017. Le jeu n'avait malheureusement pas passé l'étape des location tests japonais, à une époque où les joueurs n'avaient d'yeux que pour le versus fighting, depuis la sortie d'un certain Street Fighter II.

Ces images disponibles dans notre galerie du même nom ne sont certes pas légion, mais attestent de l'avancée du chantier, qui vise à publier pour la première fois ce jeu que l'on doit au vénérable Ryuichi Nishizawa, idole d'un certain Plume, puisque le producteur aura créé l'un de ses séries préférées. Les visuels permettent de découvrir le trio de héros pixelisés : Hack Londo, Elle Moon, et le robot Gash.

Il faudra en revanche continuer à ronger son frein, puisqu'aucune date de sortie ou une éventuelle plate-forme n'a pour le moment été annoncée par Strictly Limited... Allez les gars, encore un effort !