Nintendo of America : Le responsable du jeu indé Kirk Scott annonce son départ

Alors que noter chère PS Vita n'apparaît désormais plus que dans The Last of Us Part II, les joueurs férus d'expériences indépendantes relativement portables ont pu jeter leur dévolu sur la Switch, qui a depuis son lancement en mars 2017 profité d'une solide présence des "petits" studios. Ce succès était en partie à mettre au crédit de Kirk Scott, qui tire aujourd'hui sa révérence.

Le responsable des relations avec les éditeurs indés que les spectateurs des Nindies connaissent bien vient d'annoncer son départ sur les réseaux prétendument sociaux, après cinq ans de (très) bons et loyaux services :

Je ne travaille plus chez Nintendo. Les cinq dernières années m'ont apporté une joie incroyable, celle de travailler avec les indépendants, et cela continuera ! Depuis le mois de février, les événements que nous avons tous vécus ont cristallisé mes pensées. Je suis fatigué.



Ouvrir des portes aux minorités, être inclusif et permettre le succès de tout le monde dans l'espace indépendant : tout ceci sera pour moi une priorité. Cela m'apporte de la joie ! J'ai hâte de continuer ce travail avec vous tous. Nous avons l'occasion d'améliorer les choses et d'éduquer les gens tout en créant de grands jeux, alors restez à l'écoute !

Vous l'aurez compris : si Scott continuera de jouer les entremetteurs et profitera de ses contacts avec les studios les plus créatifs du média, ce sera pour le compte d'un nouvel employeur, encore bien mystérieux.

Au-delà des centaines de messages de remerciements, parmi lesquels figurent ceux des acteurs Retroid, Sabotage ou encore Devolver, il ne fait aucun doute que son départ laissera comme un vide chez Nintendo of America, qui devra forcément compter avec le soutien de la scène indé pour continuer à vendre des Switch par millions, et encaisser de plein fouet l'arrivée des consoles de nouvelles générations.

Car si le travail de Scott et de son équipe n'est pas des plus exposés, il aura permis à bon nombre de titres de sortir en même temps sur Steam et sur la console transportable de Nintendo, un petit exploit inimaginable il y a seulement... cinq ans.