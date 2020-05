State of Play : Un épisode consacré à The Last of Us Part II annoncé

La sortie du très attendu The Last of Us Part II approche à grands pas. À quelques jours de la sortie du jeu, la machine marketing de Sony est désormais lancée. L'annonce du jour en est une preuve.

Sony vient d'annoncer la diffusion mercredi prochain d'un nouvel épisode de son émission State of Play. Cette dernière sera donc diffusée le 27 mai prochain à 22h heure de Paris.

Le géant japonais de l'électronique indique que ce nouveau numéro de State of Play offrira une "plongée" dans The Last of Us Part II réalisée par Neil Druckmann et permettra de découvrir une nouvelle séquence de gameplay du jeu de Naughty Dog. D'après Sony, cette émission durera une vingtaine de minutes et ne contiendra pas d'informations au sujet de la PS5.

Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, The Last of Us Part II sortira sur les PS4 du monde entier le 19 juin prochain.