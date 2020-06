WWE 2K22 aura une "nouvelle fondation philosophique" et pourrait être un jeu-service

En réponse à la catastrophe qu'a été WWE 2K20, 2K a pris la décision de ne pas sortir de nouvel épisode cette année et de se concentrer sur ce qui viendra après. Pour aider la licence à tourner la page, l'éditeur américain a confié la supervision de la série à Patrick Gilmore un ancien d'Amazon Games et Double Helix (Killer Instinct). Et ce dernier a déjà donné des indications sur la teneur du travail qu'ils doivent accomplir.

Patrick Gilmore, le nouveau producteur exécutif en charge de la licence WWE 2K chez Visual Concepts, a récemment participé à une session de questions-réponses avec les utilisateurs du site américain Reddit. Au cours de cette dernière, Patrick Gilmore a parlé de la manière que son équipe et lui ont d'envisager l'avenir de la série. Comme nombre de ses prédécesseurs avant lui, Patrick Gilmore affirme qu'ils puisent leur inspiration dans certains des jeux de catch les plus populaires de l'histoire. Mais il ne faut pas s'attendre à des copies :

Nous nous penchons sur des vieux jeux très appréciés comme No Mercy ou Smackdown : Here Comes the Pain, sur les meilleurs épisodes de la série ainsi que sur des jeux de catch et combat plus modernes afin de construire une toute nouvelle fondation philosophique pour le jeu. Les gens qui espèrent que nous allons adopter la jouabilité ou la philosophie d'un de leurs jeux préférés de manière holistique vont certainement être déçus. Nous essayons de combiner les meilleures idées qui existent actuellement au sein d'une toute nouvelle expérience de catch qui établit un nouveau standard.

Patrick Gilmore a de l'expérience en matière de jeux-services. Et il ne cache pas que c'est un chemin va certainement emprunter la série des WWE 2K :

Mon expérience la plus récente est liée à un modèle économique plus proche du "jeu-service" dans lequel le jeu est toujours en ligne avec des mises à jour constantes. Je pense que c'est une excellente manière de développer la série. Je dirais que cela fait partie de la vision à long terme de la série que d'aller dans cette direction. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. En interne, nous parlons de manière obsessive de l'envie d'être plus à jour avec l'actualité via de nouvelles Superstars, des changements de gimmicks, etc.

Ailleurs dans sa session sur Reddit, Patrick Gilmore affirme que Visual Concepts est actuellement en train de développer WWE 2K22 en se reposant sur six "piliers." Les promesses sont à ce niveau assez classiques : catcheurs mieux modélisées, outils de création améliorés, meilleure physique, expérience WWE plus fidèle, etc. Les fans de catch ayant entendu des déclarations similaires à de nombreuses reprises au fil du temps, il faudra attendre d'en voir plus et d'essayer le jeu pour juger le travail accompli par Visual Concepts.

Pour rappel, 2K ne commercialisera pas de simulation de catch avant la fin de l'année prochaine.

Que vous inspirent ces déclarations de Patrick Gilmore ? Pensez-vous que son équipe et lui cherchent à mener la licence dans une bonne direction ? Qu'attendez-vous du prochain WWE 2K ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.