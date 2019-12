PS4 : Une vidéo pleine de plagiats retirée par Sony

Il y a quelques jours, PlayStation Japon mettait en ligne un clip vantant les sorties récentes sur PS4 (PS4 : Les gros jeux du moment et à venir dans une vidéo animée et rythmée venue du Japon). Une vidéo colorée, rythmée, mais qui partage des similitudes plus que troublantes

Elle était bien, cette vidéo intitulée Yume no Nakae. Vraiment. Quel plaisir de voir des séquences de seize jeux PS4 sortis récemment ou attendus dans les prochains mois. Seulement voilà, les petites transitions entre chaque démonstration posent un problème.

Internet ayant des yeux partout, et le site spécialisé Catsuka a découvert que la plupart des séquences animées sont des plagiats d'autres oeuvres venues du monde entier. Sur Twitter, une vidéo comparative a été postée pour révéler l'évidence :

Latest Sony PS4 Lineup Music Video is a rip of many animations from all around the world ......

(Steven Universe, FLCL, Gobelins, Souviens Ten-Zan ...).

The video is now offline : https://t.co/LPWyFWzEEw

But you can still find it online : https://t.co/KfS79oRrs5 pic.twitter.com/6Q0hrFK2AT