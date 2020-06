Namco Museum Archives : La compilation rétro se divise en deux pour sa sortie en Occident

Alors que nous fêtions il y a quelques jours les 40 ans du plus rond comme un ballon des héros de jeu vidéo, les joueurs européens se demandaient s'ils allaient finalement être invités à la fête rétro que constitue la compilation Namcot Collection.

Et comme les occidentaux ne peuvent généralement pas s'en tenir à une unique soirée pour pimenter leur samedi soir, ce sont deux compilations pleines de gros pixels qui tâchent qui fuitent aujourd'hui sur le Microsoft Store. Il faudra donc composer avec Namco Museum Archives Vol. 1 et Vol. 2 pour retrouver les plus grands succès de l'ex-studio, désormais accoquiné avec un géant du jouet.

Chacun de ces deux titres anniversaires proposera évidemment son lot de délicieuse vieilleries, comme suit :

Namco Museum Archives Vol. 1 contiendra Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit: The New Legend, Splatterhouse: Wanpaku Graffiti et le demake 8 bits de Pac-Man Championship Edition , exclusive à cette compilation

, exclusive à cette compilation Namco Museum Archives Vol. 2 contiendra Galaga, Battle City, Pac-Land, Dig Dug II, Super Xevious, Mappy-Land, Legacy of the Wizard, Rolling Thunder, Dragon Buster II, Mendel Palace et une version 8 bits du shoot'em up Gaplus, toute aussi inédite

Et puisque la fuite est totale, nous découvrons que ces deux best-of permettront aux vieux briscards de conserver leur sang-froid, puisqu'une fonction de sauvegarde rapide vous sauvera de bien des situations, tout comme la présence d'un replay qui autorisera le rembobinage express d'un bien vilain Game Over.

Fuitées sur Xbox One, il y a toutes les chances pour que Namco Museum Archives Vol. 1 et Vol. 2 débarquent également sur PlayStation 4 et Switch le 17 juin prochain.