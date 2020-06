Epic : La PS5 a motivé l'amélioration de l'Unreal Engine, mais toutes les machines en profiteront

Il serait aisé de l'oublier tant la communication autour de l'Unreal Engine 5 met en avant la PlayStation 5. Mais la nouvelle version du célèbre moteur d'Epic Games sera bel et bien proposée sur toutes les plates-formes actuelles et à venir. Et ces dernières devraient elles aussi bénéficier des innovations proposées.

Comme nous vous l'indiquions hier, Epic Games affirme avoir réécrit certains éléments de l'Unreal Engine 5 après avoir découvert les spécificités techniques de la PS5. Et ce n'est pas la première fois que le studio chante les louanges de la nouvelle console de Sony.

Face à une telle situation, certains joueurs se sont logiquement mis à penser que l'Unreal Engine 5 sera mieux exploité sur PS5 que sur les autres machines. Tim Sweeney, le fondateur et PDG d'Epic Games, affirme cependant que les améliorations techniques permises par l'Unreal Engine 5 seront visibles sur toutes les plates-formes :

There has been a massive effort to upgrade Unreal Engine loading and streaming to ensure CPU doesn't become the bottleneck. PS5 has provided much of the impetus, but the work will benefit all platforms.