51 Worldwide Games dévoile sa Pocket Edition en vidéo : 4 jeux gratuits à partager

Si les après-midis pluvieuses de votre tendre enfance ont été bercés par de bons vieux jeux de plateau, vous attendez sans doute avec impatience l'arrivée de 51 Worldwide Games, qui offre suffisamment de variété pour vous occuper tout l'été, et sans doute plus. Mais certains d'entre vous se demandent encore peut-être si cette compilation s'adresse vraiment à eux.

Soucieux d'évangéliser un public toujours plus large grâce à des titres accessibles et grand public, Nintendo dévoile aujourd'hui en vidéo la Pocket Edition de cette compilation, qui propose de gratuitement s'essayer à quatre mini-jeux (soit près de 8% du total selon nos calculs contrôlés par un huissier de justice et un astrophysicien) : Dominos, Puissance Quatre, le Président et Slot Cars.

Et les bonnes nouvelles continuent, puisque cette Pocket Edition disponible dès demain sur l'eShop fait preuve d'une certain générosité, puisque les quatre mini-jeux seront aussi bien jouables en solo qu'en multijoueur local, et si vous finissez par vous prendre le chou avec vos amis de passage à force de triompher avec une certaine insolence au Président, le mini-jeu Slot Cars vous permettra de rassembler vos Switch pour créer de plus grands circuits, et enterrer la hache de guerre. Le partage étant également permis par cette version d'essai, vous pourrez profiter des bienfaits des jeux à l'ancienne avec une seule démo pour quatre consoles. Quelle classe.

Voilà qui devrait convaincre les derniers hésitants qui n'auraient pas encore dévoré le TEST enjoué de l'ami Yann B..

51 Worldwide Games arrivera dès le 5 juin sur Switch. Oui oui : demain.