Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) : Une fuite de la version Alpha du multijoueur ?

La prochaine mouture de la licence Call of Duty fait de nouveau parler d'elle aujourd'hui par le biais d'un leak. En effet, une nouvelle info provenant de ce qu'il semble être une version alpha du multijoueur, aurait fuité.

D'après nos confrères de CharlieIntel, cette fuite viendrait d'un petit joueur pro. Ce dernier clamant carrément qu'il a pu voir 45 minutes du titre développé par Treyarch. Mais seule une portion d'une minute et quarante cinq secondes a pu être postée.

Au moment où sont écrites ces lignes, il est difficile de trouver la vidéo. En effet, Activision les faits retirer une à une que ce soit sur YouTube ou encore sur Twitter. Vous pouvez la voir ici en attendant (pour combien de temps ?) :

Rappelons que cette vidéo montre une supposée version alpha, dont tous les assets et textures ne sont pas forcément présents. On peut tout de même apercevoir la boussole à la manière de Call of Duty : Modern Warfare, la mini map et un fusil d'assaut.

Concernant l'arme, après des recherches effectuées par nos confrères de FDA Esport, celle-ci pourrait être la FN FNC. Arme belge dont la période d'utilisation serait dans les années 70. Cela colle totalement avec la timeline de Guerre Froide du prochain Call of Duty.

Comme écrit plus haut, Activision est très vigilant sur la vidéo en question et tente de faire retirer toute trace. Ce qui tendrait a dire que cette vidéo Alpha est (peut-être) dans le vrai. La preuve en avec ce strike pris en screen :

To everyone saying that the #BlackOpsColdWar/#COD2020 leaked footage is fake, here's proof it's real.



TheGamingRevolutions YouTube video of the gameplay was taken down by @Activision almost immediately, with the reason being #COD2020 copyright. https://t.co/9hhQ2cfR7M pic.twitter.com/KqHXa78Erp