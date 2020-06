Project CARS 3 se révèle en vidéo 4K, sortie prévue cet été

Sans nouvelles de la Mad Box, les joueurs suivant les aventures Slightly Mad Studios et de son patron Ian Bell ont aujourd'hui l'occasion de voir à quoi ressemble le nouveau jeu de course du studio, dont on avait entendu parler fin 2018.

Mesdames et messieurs, Project CARS 3 est vivant, bien vivant. La chaîne YouTube officielle PlayStation a partagé une toute première bande-annonce pour la simulation automobile qui succédera à l'excellent Project CARS 2, assurant sa sortie sur PS4 pour cet été, au même titre que sur PC et Xbox One, comme on l'a appris un peu après.

Présentée comme le voyage ultime pour les pilotes, ce nouveau Project CARS annonce des centaines de véhicules, de la personnalisation de son héros et une campagne qui vous verra débuter dans des courses locales pour finalement devenir une légende de la course, après avoir parcouru les plus beaux tracés du monde.

Et maintenant, à vous de nous dire si ce premier extrait vous convainc.