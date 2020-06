Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft recrute un "Economic Designer" pour fidéliser les joueurs

Sans se concerter, les éditeurs du milieu vidéoludique semble tout de même assurer génération après génération l'existence de quelques arlésiennes, histoire de faire rêver et rager les joueurs, qui attendent avec inquiétude et fébrilité chaque bribe d'information concernant leur poulain. Beyond Good & Evil 2 fait assurément partie de ceux-là.

Et si le mystère concernant la préquelle des aventures de Jade et Pey'j ne montrera pas aujourd'hui le bout de son nez, le portail de recrutement d'Ubisoft nous apprend que le studio de Montpellier est désormais à la recherche d'un economic designer, "responsable de concevoir et de gérer tous les systèmes qui encourageront le joueur à s'investir dans un jeu afin d'améliorer son expérience".

L'annonce précise que l'heureux(se) élu(e) devra notamment participer à la définition des outils nécessaires à l'implémentation et à l'équilibrage des systèmes économiques, à maximiser la satisfaction des joueurs en vue de proposer des améliorations, mais aussi gérer l'économie et la tarification des biens virtuels dans le jeu.

Ce que cette annonce dévoile entre les lignes, c'est la volonté de fidéliser une communauté sur le long terme, afin de favoriser les achats in-game, bien que rien ne permette pour le moment d'affirmer que lesdites emplettes s'effectuent avec de l'argent tout ce qu'il y a de plus réel.

La potentielle monétisation devrait dans les faits obliger Ubisoft à marcher sur des oeufs, puisque l'annonce d'un travail collaboratif invitant les joueurs à partager leurs créations artistiques pour les voir figurer dans cette suite tant attendue avait interpellé à l'époque.

L'entreprise de l'acteur Jospeh Gordon-Lewitt HitRECord devrait rémunérer les joueurs et/ou artistes dont les oeuvres visuelles ou sonores figureraient en jeu, et il nous tarde évidemment de découvrir le fin mot de l'histoire, même si le père Ancel nous a déjà prévenu : la bêta n'arrivera pas avant un long, long moment...